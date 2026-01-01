2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 蟹座（6/22-7/22） 今月は人との関係性が運気を左右します。「一人より二人」がキーワード。仕事運では、交渉や契約、クライアント対応が重要になりそう。相手の立場を尊重し、歩み寄る姿勢が成功を引き寄せます。恋愛運は絶好調。パートナーがいる人は関係が次の段階へ進