2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 獅子座（7/23-8/22） 1月は「日常を整える」がテーマ。仕事の効率化や健康管理を意識すると運気も上昇しそう。仕事運は忙しくなりますが、ルーティンの見直しや業務改善で評価アップ。細かな作業やサポート役も手を抜かないことが信頼につながります。金運は安定。健康や仕事道