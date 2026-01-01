2026年1月の運勢の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 天秤座（9/23-10/23） 今月は心の居場所を整える月。家庭やプライベート、心の安定がテーマになります。仕事運は表立った動きより、足元固めが大切。環境整備や長期で計画していることがあれば見直しを行うのに向いている時期です。金運は住まいや家族に関する出費が増えやすい