2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 蠍座（10/24ｰ11/22） 今月はコミュニケーションが活発化。全体運は軽やかで、フットワーク良く動くほどチャンスが増えます。身近な人との情報交換や、ちょっとした外出、学び直しが運気アップのきっかけに。仕事運では、交渉やプレゼンが好調。スピード感を意識することがカギに