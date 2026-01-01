独創的なアニメーションを次々ヒットさせ、世界随一のクリエイティブな企業としても多くの人が憧れる、ピクサー・アニメーション・スタジオ。その共同創業者であるエド・キャットムル氏の著書『ピクサー流創造するちから』より一部を紹介する。今回は、再びスティーブ・ジョブズと再会し彼の出資を受けてピクサーを共に立ち上げるまでの最終局面で、エドがジョブズを観察しながら感じたことや覚悟を語る。スティーブ・ジョブズと