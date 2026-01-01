鈴木憲和・農林水産大臣（衆議院山形県2区選出）新年に向けたインタビュー（1） 【写真を見る】【年頭企画】鈴木憲和・農林水産大臣単独インタビュー（1）コメ問題がある中、大臣としての今後の行動は？高市総理の頭の中には何が？（山形） 2025年、衆院県2区選出の鈴木憲和（すずき・のりかず）議員が、高市政権発足に伴い農林水産大臣として初入閣を果たした。入閣とともにコメの価格高騰問題や物価高対策など、国