リスキリングの必要性は実感しているが、何から始めればいいのだろうか。できればコスパよく学びたい……そんな人が知っておくべき大切な考え方とは。ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の本連載をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』（石倉秀明著）の発売を記念して、特別編をお届けする。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）本当に「コスパ最強」なリスキリングとは何か？リスキリングの重要性が声高に叫ばれて