［高校選手権・２回戦］大分鶴崎（大分）１−０奈良育英（奈良）／12月31日／ゼットエーオリプリニューヒーロー誕生の予感だ。12月31日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の２回戦で、大分鶴崎が奈良育英に１−０で勝利。３回戦に進出した。この試合で、値千金の決勝点ゴールを叩き込んだのが２年生FWの山下紫凰だ。左ウイングの木許央雅は鋭い突破から送り込んだクロスを左足で捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせ