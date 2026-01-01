― ダウは303ドル安と4日続落、利益確定売りに押される、ただ、３年連続の２桁上昇で終了 ― ＮＹダウ 48063.29 ( -303.77 ) Ｓ＆Ｐ500 6845.50 ( -50.74 ) ＮＡＳＤＡＱ 23241.99 ( -177.09 ) 米10年債利回り4.169 ( +0.046 ) ＮＹ(WTI)原油 57.42 ( -0.53 ) ＮＹ金 4341.1 ( -45.2 ) ＶＩＸ指数14.95 ( +0.62 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50490 ( -10 )