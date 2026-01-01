ことし2026年前半の山口県内の主な予定をお伝えします。 ■山口県知事選挙 まずは1月22日告示の県知事選挙。これまでに現職と新人2人のあわせて3人が立候補を表明していて投開票は2月8日です。 ■レノファ山口J2への道 Jリーグの秋春制への移行ため、2月から6月にかけて明治安田Jリーグ百年構想リーグが開催されます。レノファの初戦は2月8日でこのリーグを経て「秋」から、J2復帰をかけたレノフ