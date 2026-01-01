仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国江西省を「レアアースの黄金郷」とするフランスメディアの報道を紹介した。記事が紹介したのはAFPが江西省から伝えたルポルタージュ。AFPは、中国南部に位置する同省の赤土の地下には、世界の産業と安全保障を左右する戦略資源のレアアースが眠っており、中でも多雨な気候と特有の岩石構造を持つ山岳地帯は特に高価値な重希土類の世界最大級の供