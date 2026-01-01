タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし元日SP』（後9：00〜後11：10）が、きょう1日に放送される。【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん今回は、2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場する。フェフ姉さんは1年前、