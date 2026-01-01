ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー男子で3大会ぶりの制覇を目指すカナダ代表25選手が12月31日に発表され、北米プロリーグNHLのシャークスでプレーする19歳のセレブリーニらが入った。NHL勢の五輪参加は3大会ぶり。6月に先行発表されていたオイラーズのマクデービッドや38歳のベテラン、ペンギンズのクロスビーらも名を連ねた。（共同）