元「モーニング娘。」に最年少で加入し、絶対的エースとして活躍した久住小春（33）は、密かに”大人の恋”を実らせていた。そのお相手は、一流外資系に勤めるエリートサラリーマンだった。’25年４月23日に配信した記事をもとに詳細を振り返る。『モーニング娘。』元エースが大人の女性につんく♂（57）を唸(うな)らせた少女は、時を経て大人の恋を実らせていた──。‘25年４月上旬、週末の夜９時過ぎ。都内にある客単価１万円超