2026年のスタート。今日1日(木・元日)、東京豊島区にある池袋サンシャイン60からは、雲の隙間から「初日の出」が見られました。今年も皆様にとっても素晴らしい一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。2026年の「初日の出」2026年がスタートしました。今日1日(木・元日)の朝は冬型の気圧配置となっています。太平洋側では広い範囲で晴れていて、「初日の出」を見られた所が多くなりました。東京都心は雲が広がりましたが、