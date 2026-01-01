アトレ川崎にて、2026年1月2日（金）よりプロモーションイベント「川崎を推す冬！I♡川崎」が開催！2025年夏に好評を博した企画の第2弾として、カプセルトイや限定商品の販売、地元キャラクターのイベントなどを通じて「川崎愛」をさらに深める1ヶ月が始まります。 アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」 開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)開催場所：アトレ川崎（神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-