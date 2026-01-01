ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサー（５２）が１日、昨年末に第１子女児が誕生したことを電撃発表した。安住アナは朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の１日生放送に、初日の出中継のためヘリコプターから生中継で出演。ご来光を待つ間に「ちょっと私の方から一つみなさまに報告があります。実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と報告した。これには出演者はもちろ