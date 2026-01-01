2026年の幕が上がった。高値続きの原材料価格、円相場の不安定性、労働力不足、物流2024年問題の余波など、業界全体を覆うフレキシブルな変化は、生活者の食に対する意識、価値観の変化ももたらした。末端売場でもデジタル化が進み、生成AIをはじめとするテクノロジーも浸透している。消費の変化も今年さらに加速することが予想されるが、消費者の目線も「安さ」「値頃感」優先から「価値観」にも重きを置く次のフェーズに入る