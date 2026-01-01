年末年始に友人や親類と顔を合わせると皆一様に活躍している……。そんな時、「自分には才能が足りないのでは」と不安になる人もいるだろう。目立つ人、器用な人、要領のいい人を前にして、努力が報われない気がしてしまうこともある。本稿では“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から「人生を切り拓くための武器」について、エッセイを抜粋・再編集して取り上げる