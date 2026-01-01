ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。各グループのメンバーが共演する「シャッフルコラボ」で、ＳｎｏｗＭａｎ目黒蓮とｔｉｍｅｌｅｓｚ原嘉孝の共演が実現した。２人は１６年１１月に結成されたジュニアの６人組グループ「宇宙Ｓｉｘ」のメンバーとして嵐のバックダンサーを務めるなど一緒に活動していた。「はらめぐ」