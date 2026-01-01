タレントの中山秀征が１日、ＭＣを務める同局系「新春シューイチ」（午前６時）に生出演した。個展を開くなど精力的に書道に取り組んでいる中山は、書き初めを披露。中山は「新年あけましておめでとうございます。２０２６年みなさまのご多幸を祈願いたしまして、心からの願いを筆に託したいと思います」とあいさつし、筆で漢字一文字を書き上げた。表れたのは「優」。午年の２０２６年にちなみ「優れた馬を表す優駿の優の一