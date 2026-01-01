演芸番組『笑点』に出演するメンバー8人に2026年の抱負などをインタビュー。司会の春風亭昇太さん（66）に今年5月で放送開始から60周年を迎える『笑点』への意気込み、最年長・三遊亭好楽さん（79）には“人間国宝”宣言のその後の真相を聞きました。さらに、年男・48歳になる春風亭一之輔さん（47）に贈りたい誕生日プレゼントを“笑点流”に考えてもらいました。■60周年を迎える『笑点』司会・昇太が意気込み司会の昇太さんは