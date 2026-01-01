牝馬重賞シリーズ「グランダム・ジャパン 2025」2歳シーズンは、12月31日に大井競馬場で行われた東京2歳優駿牝馬をもって全日程を終了し、リュウノフライト（北海道）が総合優勝を果たした。「グランダム・ジャパン 2025」2歳シーズンは、9月18日の園田プリンセスカップ（園田）を皮切りに全4戦で実施。リュウノフライトは、第4戦のエーデルワイス賞（Jpn3、門別）で1着となり、最終戦の東京2歳優駿牝馬でも3着に入るなど安定