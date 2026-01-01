12月31日、大井競馬場で行われた10R・東京2歳優駿牝馬（S1・2歳牝・ダ1600m）は、野畑凌騎乗の2番人気、アンジュルナ（牝2・浦和・小久保智）が快勝した。3馬身差の2着に3番人気のナーサリーテイル（牝2・船橋・川島正一）、3着に1番人気のリュウノフライト（牝2・北海道・山口竜一）が入った。勝ちタイムは1:42.0（稍重）。1着アンジュルナ「2年ぶりにここに戻ってくることができて最高です。メンバーを見て、馬の力を信じ、