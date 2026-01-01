12月31日に大井競馬場で行われた第49回東京2歳優駿牝馬（S1・2歳牝・ダ1600m）の競走当日開催成績が発表され、1レース売得金および1日売得金がいずれも過去最高を更新した。レースは、野畑凌騎乗の2番人気、アンジュルナ（牝2・浦和・小久保智）が快勝。レース売得金は11億8909万9900円で、前年の8億9230万8100円を大きく上回り、前年比133.3％を記録。これまでの最高だった第45回（令和3年12月31日）の10億591万1000円を更新