東京シティ競馬（TCK）は、12月31日をもって2025年の全日程を終了し、年間売得金と1日平均売得金がいずれも過去最高を記録したと発表した。2025年の総売得金は2096億5984万4870円となり、これまでの最高だった2023年（2056億2314万1550円）の記録を更新。1日平均売得金も21億3938万6170円と、暦年ベースで初めて21億円台に到達した。また、年末に行われた大井競馬第14回開催（12月24日から26日、29日から31日）の6日間の合計売