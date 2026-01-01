12月31日、園田競馬場で行われた11R・園田ジュニアカップ（2歳・ダ1700m）は、小牧太騎乗の2番人気、ゴッドフェンサー（牡2・兵庫・盛本信春）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のリーガルタイム（牡2・兵庫・柏原誠路）、3着に3番人気のサザンウォリアー（牡2・兵庫・保利良平）が入った。勝ちタイムは1:53.2（良）。レースは廣瀬騎乗のサザンウォリアーの逃げで始まり、リーガルタイムが2番手を大名マーク。スタートが