高知競馬は、12月31日に行われた第11競走「一発逆転2025ファイナルレース」において、1レースあたりの売得金が過去最高を更新したと発表した。売得金は7億9732万6100円となり、高知競馬における1レース売上げの新記録となった。【高知県知事賞】オディロンが後続を寄せ付けず5馬身差V交流重賞を超える売得金これまでの最高記録は、2025年3月25日に行われた農林水産大臣賞典第27回黒船賞（Jpn3）で記録した7億8560万800円だった