12月31日、水沢競馬場で行われた12R・桐花賞（M1・3歳上・ダ2000m）は、高橋悠里騎乗の3番人気、サクラトップキッド（牡4・岩手・伊藤和忍）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のリケアカプチーノ（牡3・岩手・菅原勲）、3着に5番人気のカナオールウェイズ（牡5・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは2:06.5（重）。2番人気で高松亮騎乗、ヒロシクン（せん6・岩手・佐藤雅彦）は、5着敗退。1着サクラトップキッド高橋悠里