岩手県競馬組合は、12月31日時点における岩手競馬2025シーズンの発売実績を発表した。4月6日から12月31日までの119日間で、勝馬投票券の累計発売額は648億8400万円となり、前年度比104.4％と増加した。12月31日をもって2025年度のレギュラーシーズンを終了。発売額は前年度から約27億6000万円増え、安定した売り上げを確保した。【水沢・桐花賞】岩手の冬を締めくくる一戦…サクラトップキッドが力でねじ伏せる入場者数は減少