女優の今田美桜（28歳）が、1月1日に公開されたNHK公式SNSの動画で、「紅白歌合戦」で1番印象に残ったシーンについて語った。「紅白歌合戦」の放送終了後に、司会を務めた綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナに1番印象に残ったシーンについて質問が出る。今田は「難しすぎます！」と言った後、「やっぱり、『あんぱん』スペシャルステージですね、ありがとうございました」と、今田自身、「東京ブギウギ」などを披露し