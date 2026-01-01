友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はパワハラ上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は社会人2年目です。まだまだヘマも多く、怒られてばかりです。ある日仕事をしていると、重大なミスが発覚します。上司の神田さんは主人公に「人としてどうかと思う」とひどい言葉を浴びせました。主人