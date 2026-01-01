香港で29日、北角（ノースポイント）から鰂魚涌（クォーリーベイ）へと続く「東岸板道（イースト・コースト・ボードウォーク）東区間」が一般開放された。これにより、堅尼地城（ケネディタウン）から筲箕湾まで続く全長約13キロメートルの香港島海浜遊歩道が完成した。中国新聞網が伝えた。今回開放された東区間は全長約1．1キロメートルで、海を眺められるガラス張りの遊歩道やオープンスタイルの多目的アクティビテ