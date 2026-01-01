「マイナ免許証のみ」は手続き、手数料面でメリットあり！ 一方再交付に時間がかかる問題も2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」の運用が開始されました。マイナンバーカードのICチップに免許証番号や免許の有効期間、免許の種類・条件などの免許情報を記録することで、マイナ免許証として利用できます。【画像】「すげぇ！」これが超激レアな「最強免許」です（26枚）保有の仕方