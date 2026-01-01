ソフトバンク勢が再び侍ジャパンの世界一に貢献する。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（31）ら8選手の代表入りが先行して発表された中、ソフトバンクからは前回大会にも出場した近藤健介外野手（32）や周東佑京内野手（29）らが選出される可能性が高い。日本球界最強打者との呼び名も高い近藤は、すでに大会2連覇に向けて調整中。前回大会は代走要員