日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１日、同局系「新春シューイチ」（午前６時）に生出演した。元日特番となったこの日は、「シューイチ」（土曜・午前５時５５分。日曜・午前７時半）のＭＣでタレントの中山秀征と土曜ＭＣを務める同局の田辺大智アナと日曜ＭＣの岩田アナがそろって出演した。スタジオで中山ら出演者がそろって「新年あけましておめでとうございます」とあいさつ。中山が「土曜の田辺くん、日曜日の岩田