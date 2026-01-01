潜在成長率引き上げ、 科学技術立国に向けて ─経団連会長の筒井義信さんは政府の「日本成長戦略会議」のメンバーでもありますが、混沌期の日本の役割をどう考えていますか。 筒井新政権が非常にスピード感を持って様々な政策を打ち出してきています。経済面では「強い経済をつくる」として「危機管理投資」「成長投資」「新技術立国」といった方針を掲げました。これは経団連の基本的な方向性と軌を