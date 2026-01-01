NY原油先物2 月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.42（-0.53-0.91%） ニューヨーク原油は続落。米国のベネズエラ港湾施設への攻撃が報じられたことなどで、一時的に上昇する場面もあったものの上昇は続かず、米株安などもあり、米国の時間帯後半は高値から崩れる展開となった。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報では原油在庫は減少していたものの、製品在庫が急増していたことで支援材料とはならず、結局マ