NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4341.10（-45.20-1.03%） 金２月限は反落。時間外取引では、ロシアがウクライナの和平交渉の交渉が進展がないなか、年内最終取引で手じまい売りが先行となり、欧州時間に５０ドル超の下落となり、前日の上げ幅を上回る下落となった。日中取引では、米国のベネズエラ港湾施設への攻撃が報じられ、地政学的リスクなどから序盤に下値を切り上げたが、米長期金利の上昇、ドル高を警戒