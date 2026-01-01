1月1日、2日のお正月に一挙再放送されるNHK夜ドラ『ひらやすみ』。最終回を迎えて、物語が終わってしまった寂しさを感じつつも、どこか温かい気持ちになったが、見返してみると、意外と彼らの人生には“痛み”がかなり強くリアルに描かれている。でも、そんなところも、このドラマを好きな理由としてどうしようもなく大きいのだ。 参考：『ひらやすみ』はなぜ幸福な実写化となったのか“エンタメの力”を信じた制作統括の思い