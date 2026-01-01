宝塚歌劇団星組のトップスターとして、約17年間にわたり舞台の中心に立ち続けてきた礼真琴。2009年、宝塚歌劇団（以下、宝塚）に首席入団し、圧倒的な実力と華やかさでスター街道を駆け上がってきた礼は、トップスター就任後も6年弱にわたりその座を守り抜いた。 参考：元宝塚星組トップ礼真琴、新しい地図のCULENに所属ミュージカル『バーレスク』主演も そんな彼女が、退団後の所属先とし