「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位スプラトゥーン3 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo SwitchNSW-406（ホリ）2位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）3位G335 Corded Gaming Headset ブラックG335BK（ロジクール）4位Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1（Razer）5位G333