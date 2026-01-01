日曜よる9時 日本テレビ系で放送中の「Golden SixTONES」が元日夜に初登場。本日1月1日（木・祝）よる6時放送の「Golden SixTONES お正月3時間スペシャル」は、YOSHIKI＆小栗旬＆元横綱照ノ富士率いる伊勢ヶ濱部屋が初参戦！さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナら総勢30人の超豪華ゲストが出演する“サイズの大晩餐会SP”！SixTONES憧れの俳優・小栗が「GOスト」初参戦。番組名物「サイズの晩餐」でSixTONESと元日夜からガチンコ