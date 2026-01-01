【ニューヨーク共同】12月31日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比30銭円安ドル高の1ドル＝156円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1741〜51ドル、184円01〜11銭。米雇用指標から労働市場が底堅いとの受け止めが広がり、円売りドル買いの動きが優勢だった。