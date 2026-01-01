グラビアアイドルの山田あいが、1日に配信されたグラビア雑誌『sabra』の表紙を飾った。【写真】Iカップボディーを惜しげもなく披露した山田あい18ページの巻頭グラビアでは、お正月らしい豪華絢爛な着物姿で登場。着物を徐々に脱いでいき、Iカップのゴージャスなボディーを惜しげもなく披露している。ほかにも、都丸紗也華、天木じゅん、伊織いお、ちとせよしの、松島かのん、花咲楓香、波崎天結、石井優希、伊関あみ、村上