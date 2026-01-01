俳優の三田村邦彦（72）が12月31日夜、X（旧ツイッター）を更新。「口パク」について私見をつづった。三田村は、名前や何を見て思ったのかなど具体的なことは記していないが「歌手のプライドにかけて口パクはやめよう」と呼びかけた。そして「プロなら…ば」と続けた。口パクとは、実際にその場で歌っている生の歌声でない、録音などをされた歌声に合わせて実際に口を歌っているかのように歌うことをさす。一部だけ「口パク」に