今夜1月1日18時放送の『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』（日本テレビ系）には、YOSHIKI＆小栗旬＆元横綱率いる最強力士軍団が参戦。さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナらも加わり、総勢30人の超豪華ゲストが出演する。【写真】カラフルな羽織姿で登場したSixTONESついにSixTONES憧れの俳優・小栗旬が初参戦。番組名物『サイズの晩餐』でSixTONESと元日夜からガチンコ勝負に挑む。エアホッケーのパックは青いニベア