筆者の知人、Hさんが家族で外食に行った際にあった出来事です。Hさんの息子はまだ小さく、外食に行っても大人と同じものは食べられませんでした。そんな息子にお子様ランチを頼むと、それを見た義父が怒り出し……？ 「孫にこんなもの食わすな！」外食の場で突然怒鳴り出した義父