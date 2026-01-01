2026年W杯に滑り込み期待のヤングタレント2026年が幕を開けた。今年は6月に北中米ワールドカップが開催されるW杯イヤー。今回は本大会で森保ジャパンに滑り込む可能性のある若き才能9人を厳選した。2003年以降で、すでに2度の招集歴のある佐野航大（NECナイメヘン）や最新の招集メンバーである後藤啓介（シント＝トロイデン）、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山→FC東京に復帰）、北野颯太（ザルツブルク）などは対象外とした。主