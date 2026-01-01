佐野海舟は初のW杯出場に向けて研鑽を積む2026年、北中米ワールドカップ（W杯）イヤーを迎えた。まだ見ぬベスト8、そして頂点を目指して日々奮闘する森保一監督率いる日本代表。昨季ドイツ1部マインツへ移籍し、1年目から圧倒的な存在感を放った日本代表MF佐野海舟がFOOTBALL ZONEのインタビューに応じた。森保ジャパンの中心として--。佐野が思い描く舞台とは。（取材・文＝林遼平／全3回の1回目）◇◇◇